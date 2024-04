Guerre à Gaza : manifestation et stand militant le 13 avril à Besançon

Plus de 33.000 Palestiennes et Palestiniens ont été tué(e)s en six mois et près de 80.000 personnes ont été blessées, avec notamment des mutilations graves. Parmi les morts, 40% sont des enfants ”ce qui montre que cette guerre est menée contre la population civile”, dénonce le collectif Palestine. La guerre se poursuit avec notamment l’intention d’Israël d’attaquer Rafah, ville où de nombreux Gazaouis se sont réfugiés.

”Les cibles d’Israël sont les écoles et les universités, mais aussi les hôpitaux où se réfugient les civils terrifiés ou encore les rassemblements de population lors des distributions de vivres. Aux bombardements et aux mitraillages s’ajoute désormais une politique d’extermination par la faim, qui amène chaque jour de nouveaux enfants palestiniens à mourir de dénutrition”, rapporte le collectif bisontin.

”L’urgence est d’imposer un cessez-le-feu à Gaza (…)”, alerte-t-il, ”seule la solidarité internationale, combinée à la résistance des Palestinien·nes, peut arrêter cette horreur. C’est pourquoi il faut développer nos mobilisations, en France comme dans le monde entier, pour imposer à nos gouvernements de ne plus détourner le regard et d’arrêter les massacres. C’est le soutien financier et politique, ainsi que les relations commerciales de nos gouvernements avec Israël qui lui permettent de mener la guerre.”

Rassemblement tous les samedis à 14h00, esplanade des Droits de l’Homme

Un stand militant place du 8 Septembre

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région 25, 39, 70) tiendra un stand militant à partir de 14h30 place du 8 septembre à Besançon. Pétition et matériel militant seront proposés ainsi que de la musique palestinienne, et à la vente : des dattes, de l’huile d’olive, du zaatar (mélange d’épices et herbes de cuisine), des keffieh (foulard) et des savons.