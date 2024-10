Guerre au Proche-Orient : une veillée en soutien aux peuples palestiniens et libanais le 2 octobre à Besançon

Si chaque samedi depuis près d’un an, une manifestation se tient à Besançon pour un cessez-le-feu en Palestine, une nouvelle mobilisation est prévue mercredi 2 octobre 2024 pour demander ”stop aux massacres” au Proche-Orient, le conflit isrelo-palestinien s’étant brutalement étendu dans plusieurs villes du Liban.

Alors que la mort du leader du Hezbollah était confirmée, l'escalade des frappes aériennes d’Israël s'est poursuivie samedi 28 septembre encore sur le Liban, décimant les populations, provoquant plus de 200.000 personnes déplacées. C'est dans ce contexte que l’Association France Palestine de Besançon et sa région ainsi que l’Association des Libanais de Besançon organisent une veillée en soutien aux peuples palestiniens et libanais de 18h à 20h place du 8 Septembre mercredi.

Les participant(e)s sont invité(e)s à apporter des bougies et des pots transparents. Des chants, musique poèmes et des prises de parole sont au programme.