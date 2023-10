Guerre Israel-Palestine : le PS du Doubs souhaite "la reconnaissance de deux États souverains"

Si le Parti socialiste du Doubs n'est pas co-signataire de la manifestation samedi 28 octobre, les membres tiennent à rappeler que "le Hamas est une organisation terroriste" et qu'il "ne s’agit pas « seulement » de crimes de guerre". Le Parti socialiste condamne "sans réserve toutes les actions, passées ou en préparation, qui toucheront les populations civiles et accroitront leur souffrance" et ajoutent qu'ils "ne hiérarchisent pas la vie des civils en fonction de leur géographie".

La reconnaissance de deux États souverains

Les membres du Parti socialiste du Doubs ajoutent qu'ils condamnent "sans réserve les attaques terroristes du Hamas contre Israël, les exécutions de masse, les massacres, les prises d’otages de jeunes, femmes et enfants et les mises en scène effroyables d’exécutions".

Les membres ont tenu à réaffirmer, comme "nous l’avions adopté à notre Bureau national du 3 mai dernier, que la seule solution à ce conflit consiste en la reconnaissance de deux États souverains vivant côte-à-côte en sécurité". Ils ajoutent que cette reconnaissance "est la seule issue qui permettra d’assurer la sécurité d’Israël tout en promettant un avenir au peuple palestinien, et en particulier à sa jeunesse qui n’a connu que le conflit".

Plusieurs réclamations

Le Parti socialité alerte sur le fait que "l’existence et le développement des colonies constituent un obstacle à cette solution". Après une agression d’une telle ampleur, nul ne conteste le droit légitime de l’État d’Israël à se défendre. Mais la riposte ne peut se transformer en vengeance aveugle. "Toute opération est subordonnée au respect du droit international".

Le PS du Doubs demande "l’ouverture de négociations pour un cessez-le-feu. Nous réclamons la levée du blocus total de Gaza, cruel, inhumain et illégal". Les membres exigent également "l'ouverture aux autorités françaises et à l’Union européenne d’œuvrer au niveau international à la création de couloirs humanitaires." "Nous apportons plus que jamais notre soutien à la société civile israélienne qui a manifesté pendant 40 semaines pour défendre l’État de droit et à celles et ceux qui, en Israël ou en Palestine, continuent courageusement de défendre cette solution politique à deux États", ont-ils ajouté.