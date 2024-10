Hacking Health 2024 : de nouveaux projets innovants et la création d’un tube à essais…

La huitième édition du Hacking Health de Besançon a permis de trouver des solutions innovantes à seize problématiques présentées par des professionnels de santé, patients ou aidants ces 18, 19 et 20 octobre 2024.

Comment recueillir l’avis des adolescents accueillis au service de pédopsychiatrie du CHU de Besançon ? Peut-on trouver un système pour que des patients qui n’ont pas suffisamment de motricité fine, de force pour utiliser l’appel malade puissent appeler les infirmières en cas de besoin ? Comment permettre à un patient souffrant de tremblements d’écrire normalement ? Peut-on aider les personnes diabétiques de type 1 à estimer précisément les glucides contenus dans leur assiette avec leur smartphone ?

Voici quelques exemples parmi les défis relevés avec beaucoup d’ingéniosité ce week-end par les 250 participants, coachs, experts qui se sont mobilisés durant 48 heures non-stop ! Des participants venus de la grande région et bien au-delà parfois : de Normandie, et même de Thaïlande pour participer à cette huitième édition du Hacking Health de Besançon.

De l’innovation et "des besoins réels"

"L’événement qui promeut l’innovation à partir des besoins réels des acteurs de la santé, est un catalyseur d’énergie et de savoir-faire. Ses organisateurs (Grand Besançon Métropole, CHU de Besançon, université de Franche-Comté et FC’INNOV) entendent s’appuyer sur l’intelligence collective pour apporter les réponses les plus pertinentes possibles aux problématiques", nous précise-t-on.

Au fil des années Hacking Health Besançon a fédéré et développé une large communauté qui s’élargit sans cesse et se renouvelle. Grande nouveauté cette année : pour prolonger cette coopération et aider les projets issus du marathon à se développer, un tiers-lieu d’innovation en santé a été créé : le Tube à Essais.

"L’objectif est de permettre de transformer la solution envisagée durant le Hacking Health en un véritable projet viable pour donner le maximum de chances d’aboutir et s’intégrer à terme dans le quotidien des patients, aidants et soignants", précisent les organisateurs.