Handball : après 9 ans, Louise Cusset quittera l’ESBF à la prochaine saison

Arrivée à l’ESBF en 2015 en provenance du club de Saint-Vit, Louise Cusset a rapidement montré ses aptitudes physiques. Passée par le pôle Espoirs de Bourgogne Franche-Comté et le centre de formation de l’ESBF, la pivot a passé des mois entiers à observer ses aînées pour petit à petit faire son apparition au sein de l’équipe professionnelle, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe. À l’issue de sa première convention de centre de formation, les dirigeants bisontins lui ont proposé de signer un premier contrat professionnel, en 2020, à l’âge de 21 ans.

Grand gabarit et athlète, Louise a prolongé de deux saisons son contrat en 2022 pour porter le maillot rouge jusqu’en 2024. À l’issue de la saison sportive en cours, l’histoire de neuf saisons passées entre Louise et le club sous les mêmes couleurs prendra fin. Louise donnera un nouveau tournant à sa carrière.

"Ces souvenirs sont gravés à vie"

Pour la jeune femme, "une page va se tourner.. Par où commencer ? C’est ma neuvième saisons au sein de l’ESBF. Quand je suis arrivée dans ce club, je n’imaginais même pas un jour devenir une joueuse professionnelle. Au fil du temps, les dirigeants et les entraîneurs que j’ai pu rencontrer m’ont donné l’opportunité de le devenir. Je leur serais toujours reconnaissante de m’avoir permis d’exercer ce métier. Au départ, c’était simplement une passion ! Jouer dans ce Palais des sports, durant toutes ces années, c’était incroyable. Je suis passée par toutes sortes d’émotions, aux côtés d’un public toujours aussi nombreux pour nous soutenir. J’ai en souvenir : un quart de finale en coupe d’Europe, une finale de coupe de France à Bercy, des supporters de Besançon toujours à fond derrière nous. Ces souvenirs sont gravés à vie. L’ESBF restera à jamais mon club de coeur. J’ai rencontré beaucoup de personnes, j’ai tissé des liens avec des partenaires, mais aussi des bénévoles toujours très chaleureux. J’ai surtout créé de véritables amitiés avec des coéquipières merveilleuses et vécu de belles années à Besançon. Je remercie les dirigeants, le staff, le médecin, les kinés, et tous les autres. Il nous reste encore quelques mois pour finir la saison de la plus belles des manières : ramener d’autres victoires pour le club, prendre du plaisir avec l’équipe et terminer à la meilleure place possible."

Pour Daniel Hournon, président de l'ESBF, "neuf saisons ce n’est pas rien ! Nous remercions grandement Louise pour son engagement et son professionnalisme. Nous avons eu plaisir à la former et l’emmener au plus haut niveau possible. Nous comptons sur ses capacités physiques et techniques pour aider l’équipe a bien terminer la saison sportive. Nous lui souhaitons d’ores et déjà le meilleur pour la suite de sa carrière !"