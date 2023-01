Handball : l'ESBF se remet en selle

Au terme d’un match engagé et indécis, et malgré plusieurs blessures de joueuses cadres, les Bisontines ont su rester soudées et combatives pour arracher une précieuse victoire qui fait du bien au moral de l’équipe.

ESBF - Celles-sur-Belles 29-26

Un peu à la peine en début de rencontre, les Bisontines devaient composer sans leur capitaine Pauline Robert et leur meilleure buteuse Clarisse Mairot absente de la feuille de match et suppléées par Ivana Dezic et Léa Cuenot.

Malmenée par les attaques longues de Celles-sur-Belles, l’ESBF était à la traîne sans pour autant se laisser distancer (2-5). Pire, pour assombrir encore un peu plus le tableau, l’internationale Audrey Demebélé se blessait à son tour et devait quitter ses coéquipières.

Les Bisontines virent en tête à la pause

Heureusement, dans les cages, Lerstad Tonje faisait le job et repoussait de multiples tentatives celloises permettant à son équipe de recoller au score (7-7). Plus à l’aise en défense, les Engagées enchaînaient les buts grâce à du jeu rapide et viraient en tête à la pause (13-11).

Malgré un bon retour bisontin des vestiaires (15-11), la deuxième période était encore plus disputée et les deux équipes se rendaient coup pour coup (20-20, 22-22, 24-24). Hauge assurait l’interim dans les cages y compris sur penalty dans les dernières minutes de jeu et Granier partie en contre-attaque permettait de faire le break (29-26).

Une bonne opération comptable pour l'ESBF

L’ESBF tenait sa deuxième victoire à domicile et la troisième en championnat. Une victoire décisive puisque, cerise sur le gâteau, les défaites de Chambray et Dijon permettent aux Bisontines de revenir à trois longueurs de la 5e place. De bon augure avant le premier match de poule de coupe d’Europe ce dimanche au palais des sports.