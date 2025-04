Hausse des tarifs TER en Bourgogne Franche-Comté : ”M. Odoul affirme des choses fausses !” selon Michel Neugnot

Une nouvelle augmentation de 2,3 % des tarifs et abonnements TER devrait entrer en vigueur prochainement dans la région Bourgogne Franche-Comté. Elle figure dans le budget primitif 2025 présenté par l’exécutif régional et doit être validée lors de la prochaine commission permanente. Le groupe Rassemblement National déplore une décision qu’il juge opaque et injuste pour les usagers.