Haute-Saône : création d’un groupe Europe Ecologie Les Verts 70

À cette occasion, un bureau a été élu comprenant des co-responsables départementaux : Anick Maréchal (Framont) et Philippe Chatelain (Noidans-lès-Vesoul). Un délégué aux finances : Alain Ropion (Vesoul) et un responsable de l’organisation de la campagne européenne : Michael Barberot (Ecromagny).

Les écologistes, fédéralistes ont rappelé qu’ils se battaient "pour une Europe plus démocratique, plus solidaire et plus déterminée à lutter contre le réchauffement climatique".

D’après eux, de nombreuses personnes "sont engagées pour un mode de vie durable et respectueux des humains et de la planète, notamment en Haute-Saône". Les écologistes haut-saônois ont ainsi l'ambition de "fédérer toutes ces énergies et ces engagements en un mouvement social, citoyen et politique".