Horizon Aéro : les jeunes de Montbéliard invités à découvrir les métiers de l’aéronautique

Après Dijon, Paris et Marseille, ”Horizon Aéro” atterrit à Montbéliard les 23 et 24 avril 2024. Objectif : permettre aux jeunes de 13 à 25 ans de découvrir les métiers de l’aéronautique et de l’aérien. 90 visiteurs sont attendu(e)s.

Une collaboration s'est établie entre la Fédération Léo Lagrange, association d’éducation populaire, et l’entreprise aéronautique Boeing France. Ensemble, ils proposent aux jeunes l’opportunité de découvrir les métiers de l'aéronautique et de l’aérien. Ce dispositif unique en France est destiné à tous les jeunes, âgés de 13 à 25 ans.

Pour cette nouvelle édition, 90 jeunes sont attendu(e)s, soit 45 adolescent(e)s et 45 jeunes adultes. Pendant deux jours, les participants pourront assister à plusieurs ateliers interactifs tels que des simulateurs de vol, des rencontres avec des professionnels, des ateliers dédiés à la rédaction de CV et de lettres de motivation. De plus, une webradio animée permettra d’engager des discussions sur leur vision du travail et de l’avenir.

”Cet événement conjoint entre la Fédération Léo Lagrange et Boeing vise à combattre les préjugés et les déterminismes liés à l'orientation professionnelle”, précisent les organisateurs. La Fédération Léo Lagrange cherche à ”démystifier des métiers spécialisés et à promouvoir des compétences clés en lien avec les défis technologiques et environnementaux futurs”. Pour Boeing, l'objectif est de ”sensibiliser les jeunes aux opportunités de carrière dans le secteur de l’aéronautique."