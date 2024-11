Huit nouveaux artistes investissent la boutique du 52 pour les fêtes

Après avoir répondu à un appel à candidature en juin dernier, les artistes ont été sélectionnés par un jury composé d’acteurs culturels bisontins. Pour être sélectionnés, ils devaient répondre à plusieurs critères, dont celui d’être artistes émergents, d'être issus de la région Bourgogne Franche-Comté. Par la suite, les huit artistes choisis ont suivi une formation de six jours leur permettant d’apprendre à se professionnaliser : réglementations administratives, comment donner un prix à ses créations, comment présenter ses oeuvres, etc.

”C’est un tremplin pour les artistes”

Et pour se mettre directement dans le bain, ils et elles ont à leur disposition une boutique ouverte pendant une vingtaine de jours avant Noël afin de mettre en application ce qu’ils ont appris pendant leur formation et vendre leur objets originaux. ”Pour nous, acheteurs, ce sont des idées cadeaux, pour eux artistes, le but est d’éprouver leurs créations, tester leur art auprès du public”, commente Lauranne Billon, chargée d’accueil et de logistique et assistante administrative pour Culture Action. ”C’est un tremplin pour les artistes”, assure Claire Clavelaud, chargée de communication pour la structure.

De 2 à 600€

Dans cette boutique situé au milieu de la rue Battant, les idées cadeaux sont très nombreuses et pour toutes les bourses. De la carte postale colorées en passant par des bijoux inspirés de la nature de Pam!, pochettes, jusqu’aux sculptures improbables de Shawy ou surprenantes de Stéphanie Lorentz, les huit artistes présentent ce qu’ils font de mieux avec des prix variants entre 2 et 600€.

Les artistes présent(e)s :

Infos pratiques