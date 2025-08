Incivilités au square Saint-Amour à Besançon : Laurent Croizier réclame une interdiction nocturne

Depuis le début de l’été, les habitants du quartier Saint-Amour à Besançon dénoncent une recrudescence d’incivilités et de comportements délinquants dans le square éponyme. Face à cette situation, le député Modem du Doubs Laurent Croizier appelle la municipalité à prendre des mesures concrètes pour restaurer la tranquillité.

Le square Saint-Amour, situé en plein cœur de Besançon, est devenu ces dernières semaines un point de rassemblement nocturne jugé problématique. Selon plusieurs témoignages relayés par le député, des "bandes d’individus s’approprient les lieux", engendrant des nuisances sonores, une consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que des comportements inciviques répétés.

"Il est inacceptable que les habitants soient pris en otage par une minorité d’individus dépourvus de tout sens civique et moral", déplore Laurent Croizier dans un communiqué adressé à la presse.

Une demande d’arrêté municipal

Pour faire face à cette situation, le député a saisi la maire de Besançon afin de demander la mise en place d’un arrêté municipal restreignant l’accès au square pendant la nuit.

"J’ai demandé par courrier, à madame la maire de Besançon, de prendre immédiatement un arrêté municipal d’interdiction d’occupation nocturne du square Saint-Amour entre 23h et 6h", indique-t-il. Selon lui, une telle mesure permettrait une intervention "ferme et rapide des forces de l’ordre", en leur donnant les moyens de "verbaliser les individus et à procéder à leur expulsion pour occupation illégale".

Pour Laurent Croizier, cet arrêté aurait dû être pris "dès le début de l’été". Il affirme que la situation ne cesse de se dégrader, alimentant le sentiment d’insécurité des riverains : "Les Bisontins me confient tous les jours leur exaspération face aux incivilités, aux violences et aux trafics. Ils revendiquent légitimement leur droit au respect, à l’ordre et à la sécurité."

Un appel à l’action municipale

Le député appelle la municipalité à agir sans délai : "La municipalité doit employer tous les leviers à sa disposition pour assurer le respect des règles et restaurer la tranquillité publique" et affirme que "c’est dans le laxisme et le laisser-aller que la délinquance trouve son terreau".