Inscriptions aux activités musicales du CAEM

L'école de Musique, le CAEM de Besançon-Planoise, propose des activités musicales pour tous les niveaux et tous les âges.

Une pédagogie et un enseignement essentiellement axés sur le jeu et le répertoire des musiques actuelles et amplifiées. Découvrez l'ensemble de nos activités sur notre site internet : https://www.caem-besancon.fr

Bénéficez des Tickets Culture mis en place depuis 3 ans par la Ville de Besançon pour les enfants scolarisés jusqu'au CM2 si votre QF CAF < 1000€.

Nouveauté pour les étudiants, un atelier musiques actuelles chaque jeudi de 18h30 à 20h en partenariat avec l'UFR-BFC : https://www.univ-fcomte.fr/ateliers-artistiques-et-culturels-besancon-arts-de-la-scene/musiques-actuelles

Concerts, stages, ateliers, batucada, cours d'instruments, ... au CAEM on joue comme on aime !