J’ai testé pour vous le soin personnalisé signé LB Beauty à Besançon

Alors que la fraîcheur de l'hiver est de retour, je me suis rendue à l'institut LB Beauty ouvert depuis 4 ans dans le quartier des Chaprais à Besançon mardi 20 février 2024, pour un instant de bien-être, relaxant et pour prendre soin de ma peau. J'ai testé pour vous le "soin personnalisé" signé Ludivine Bonnet.

C’est au rez-de-chaussé de la résidence Flore, dans une appartement intimiste et douillet, que Ludivine accueille sa clientèle du lundi au vendredi. À peine arrivée, j’ai ôté mon manteau et mes chaussures et je me suis installée sur la table de massage. J’ai pu expérimenter la future nouveauté du salon, "le soin personnalisé". Nous avons d’abord effectué un diagnostic de ma peau, puis les soins du visage ont commencé.

Un soin en 7 étapes pour une durée de 1h30 :

Ayant une peau plutôt sensible, nous sommes parties sur un programme réhydratant et apaisant. En voici les étapes :

Un premier nettoyage à l’huile pour démaquiller de la peau

Un second nettoyage avec un gel moussant pour nettoyer la peau en profondeur

Un sérum hydratant à l’acide hyaluronique pour hydrater et raffermir la peau

Un massage à l’huile pour drainer et lisser la peau

Un masque exfoliant avec de la vapeur pour purifier la peau et dire bye bye aux imperfections

Un second massage plus rapide avec un sérum apaisant

Un soin SPF (indice de protection) pour protéger ma peau des UV pour finaliser le soin

Ludivine est esthéticienne, cosméticienne, facialiste, masseuse. Elle est également formatrice et conseillère pour les laboratoires depuis plus de 20 ans. Après un BTS et un CAP en esthétisme, elle a entrepris un long voyage de 12 ans en Belgique, au Luxembourg ou encore en Suisse pour en apprendre davantage sur cet univers et ses secrets. Aujourd’hui, son expertise lui permet d’aborder l’esthétisme comme une "discipline paramédicale", nous dit-elle, et prodiguer des soins personnalisés et "dermatologiquement certifiés".

“La peau est le miroir de nos émotions, elle raconte notre histoire”

Pendant le massage, Ludivine m’a expliqué à quel point il est important de prendre soin de sa peau : “La peau est notre organe le plus gros et le plus sujet aux agressions extérieures, elle est le miroir de nos émotions, elle raconte notre histoire.” Son mot d’ordre : prendre le temps. Prendre le temps de se détendre, de prendre soin de soi et de s’apaiser. Si la facialiste n’a jamais quitté son appartement, c’est parce qu’elle aime l’ambiance intimiste qu’il procure. Et c'est un pari réussi, puisque j’ai pu me détendre en écoutant une douce mélodie de fond.

Au cours de mon soin, elle m’a également donné de multiple conseils pour entretenir ma peau au quotidien. LB Beauty, c’est également des cosmétiques de la région puisqu’elle travaille avec les laboratoires Innoderm basés à Dijon et dont j’ai pu tester le sérum à l’acide hyaluronique. La masseuse est également une grande adepte de la technologie. Sa dernière trouvaille ? Un appareil de la marque Lightinderm qui propose trois soins en un. J’ai expérimenté le programme “Redness relief”, un sérum anti-rougeur et apaisant combiné à une stimulation énergétique par la lumière et un roller-massant. Un objet plutôt atypique mais fort sympathique.

Pour toutes les personnes indécises ou qui souhaitent simplement se faire surprendre, le "soin personnalisé" pour la peau que j’ai pu expérimenter en exclusivité sera disponible à la carte dès le mois de mars 2024. Il comportera deux soins établis en fonction du diagnostic et sera disponible en deux formules : une première de 1h pour 80€ ou une seconde de deux heures pour 140€.

Chez Ludivine, il y en a pour toutes les peaux, tous les profils, toutes les envies, que soit un massage du corps, du visage, du cuir chevelu, une séance de maquillage, une épilation, des soins anti-âge, contre l’acné, ou simplement pour des conseils beauté. Et ses client(e)s l’ont bien compris puisque Ludivine bichonne des femmes, des hommes, de 12 à 95 ans.

