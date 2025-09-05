Jérôme Durain élu président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Loïc Niepceron, conseiller régional, préside ce 5 septembre 2025 l’assemblée plénière durant laquelle le nouveau président de la Région a été élu. Il a recueilli 54 voix sur 71 des suffrages exprimés. Il succède à Marie-Guite Dufay.

"Il m’appartient, en tant que doyen d’âge, de présider cette séance pour le premier point de l’ordre du jour consacré à l’élection du nouveau président du conseil régional", annonce Loïc Niepceron.

Très émue, Marie-Guite Dufay, présidente sortante de la Région, a été applaudie plusieurs minutes.

"Je salue son humanité et l’engagement qu’elle su avoir pendant toutes ses longues années (…) un nouveau chapitre est à écrire. Savoir d’où on vient, c’est savoir où l’on va (…) c’est la stabilité, le rassemblement que nous devons avoir à l’esprit", a tenu à préciser Loïc Niepceron.

Jérôme Durain, nouveau président de la Bourgogne-Franche-Comté

Sorti vainqueur d’une primaire interne qui s’est déroulée au sein du groupe majoritaire de la Région, c’est le sénateur de Saône-et-Loire Jérôme Durain qui a été élu au poste de président de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, lors de cette primaire, il était opposé à Nicolas Soret, vice-président à l’Économie.

Lors de l’assemblée plénière du 5 septembre 2025, 80 élus sur 100 étaient présents. Le nouveau président a recueilli 54 voix. Pour le 1er tour, la majorité absolue était requise. Deux candidats se sont présentés : Jérôme Durain et Jean-Marie Sermier.

Jérôme Durain a recueilli 54 voix contre 17 voix pour Jean-Marie Sermier (Nombre de votants : 83, nul : 1, blancs : 11, exprimés : 71).

"Au moment de prendre la parole, je ressens beaucoup d’émotion et je suis consciente des responsabilités qui sont les miennes. J’ai une forte reconnaissance pour la confiance qui m’est accordée par la majorité", a souligné le nouveau président.

Jérôme Durain succède donc à Marie-Guite Dufay, élue en 2008 à la tête du conseil régional de Franche-Comté puis en 2016 au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, suite à la fusion de région.