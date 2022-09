Job dating à Dijon : les enseignes de la Toison d’Or recrutent

Le centre commercial de la Toison d’Or, à Dijon, va organiser un job dating afin de compléter les équipes de ses différentes enseignes. Les candidats seront accueillis le mercredi 28 septembre prochain, de 10 à 18 heures.

Au total, plus d’une dizaine de boutiques recrutent pour des postes variés : conseiller de vente, directeur de magasin, serveur, cuisinier ou encore barman. Parmi les enseignes participantes, on retrouve : Action, Primark, Palais des thés, Nespresso, 3 Brasseurs, Pandora, Vapostore, Minelli, OllyGan, Old River et Hollister.

Comment participer ?

Lors de cette journée, les candidats présélectionnés par Pôle Emploi pourront se présenter à des entretiens professionnels. Ces derniers bénéficieront d’un coaching en amont de la journée pour valoriser leur CV, ainsi que d’une séance sur place destinée à les conseiller sur leur langage corporel (posture, attitude, regard, gestes) et leur prise de parole.

L’évènement reste également ouvert à tous les candidats non-inscrits à Pôle Emploi. Toute personne recherchant un travail est invitée à venir se présenter librement le jour J.

Info +

Au-delà des recruteurs présents au job dating, les CV des candidats seront partagés à l’ensemble des enseignes de la Toison d’Or. De quoi multiplier les opportunités !