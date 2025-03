Journée de l’eau à Ornans : Dominique Voynet appelle à la mobilisation citoyenne pour la sauvegarde des rivières

Selon Dominique Voynet, députée de la 2? circonscription du Doubs et fervente défenseuse de l’environnement, "nos rivières, autrefois vivantes et foisonnantes, sont à l’agonie". Elle dénonce une pollution multiple affectant ces cours d’eau, notamment la présence de nitrates, de phosphates, de pesticides et de PFAS, ces "polluants éternels" qui menacent durablement la faune et la flore aquatiques.

Des revendications fortes

Face à ce constat alarmant, plusieurs mesures sont réclamées par les organisateurs de la mobilisation, parmi lesquelles :

Une réduction drastique des pollutions agricoles, industrielles et domestiques ;

Un soutien renforcé aux agriculteurs souhaitant adopter une transition agroécologique ;

Des contrôles plus stricts et des sanctions exemplaires contre les pollueurs ;

Des investissements publics à la hauteur pour restaurer les milieux aquatiques et moderniser les systèmes d’assainissement encore défaillants en 2025.

Les engagements de Dominique Voynet

En tant que parlementaire, Dominique Voynet affirme, dans son communiqué, s’engager à défendre des propositions de loi renforçant la protection des cours d’eau et interdisant les polluants les plus dangereux, rappelant l’adoption récente d’un texte contre les PFAS par l’Assemblée nationale le 27 février, porté par le groupe écologiste. Elle réaffirme également son soutien aux associations engagées sur le terrain et son souhait de favoriser le dialogue entre élus locaux, agriculteurs, syndicats, scientifiques et citoyens.

Appel à mobilisation le 22 mars

La députée appelle à une participation massive à la mobilisation du 22 mars à Ornans, insistant sur l’urgence d’agir pour préserver ces écosystèmes fragiles. Elle cite Gustave Courbet : "Je n’ai jamais eu d’autres maîtres que la nature et mon sentiment", exhortant chacun à faire de cette indignation un moteur d’action collective.

Alors que la Loue et ses affluents peinent à retrouver leur équilibre naturel, cette journée de mobilisation se veut un signal fort envoyé aux décideurs, afin que la préservation des rivières ne soit plus une promesse, mais une réalité.