Première salle franchisée du groupe de la région, la salle de sport On air ouvrira ses portes le 6 janvier 2025 dans un espace de 1.500 m2 de la ZAC Chaufferie bois de Besançon. Son manageur et directeur général Christophe Braillard, nous a présenté le concept de cette nouvelle salle axée sur le triptyque sport, musique et design.