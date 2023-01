Kendji Girac, The Avener, Benjamin Biolay, la programmation des Rolling Saône se dévoile

Le rendez-vous graylois désormais incontournable est de retour du 18 au 20 mai 2023. Familial et populaire, Rolling Saône accueillera cette année 21 artistes pour le plus grand plaisir des festivaliers. Découvrez la programmation de cette édition 2023.

Dès le jeudi, la barre est placée haute avec une soirée aux accents résolument rock, entre poids lourds et jeunes pousses, entre accents celtiques et groove ravageur. Matmatah, Celkilt ou encore les inclassables Elmer Food Beat notamment se succéderont sur scène. Il faudra d’ailleurs se tenir prêt dès le début de soirée avec le phénoménal duo Ko Ko Mo, sensation rock et groove de cette année : "à voir absolument" prévient le festival.

Biolay, Synapson, Jok'Air...

La diversité est dans l’ADN de Rolling Saône et la soirée du vendredi l’illustre parfaitement. Si les régionaux de l’étape seront bien présents (Les Infidèles, Pierre-Hugues José...), le festival aura également l’honneur d’accueillir Benjamin Biolay, l’un des plus talentueux auteur-compositeur-interprète de la scène française. Sur la grande scène, les plus jeunes apprécieront le phénomène Jok’Air, et la soirée s’achèvera avec le duo de DJ-producteurs Synapson.

Le retour de Kendji, The Avener en clôture

Dernier round samedi avec le retour de Kendji Girac qui, alors en pleine ascension, découvrait à Gray l’ambiance si particulière des festivals en 2015. Devenu aujourd’hui un artiste majeur de la scène francophone, le public familial de Rolling Saône pourra découvrir son nouveau répertoire. Immanquable également, le désormais traditionnel final en mode "dance floor" avec là encore un artiste de renommé mondiale : The Avener.

Le programme complet :

Jeudi 18 mai

La chorale «La cité de la voix»

Akoofen

Ko Ko Mo

Demago

Elmer food beat

Pan

Matmatah

Celkilt

Vendredi 19 mai

Les Infidèles

Morik

Benjamin biolay

Pierre-Hugues José

Jok’air

Asabella

Synapson

Samedi 20 mai

La cabane sur le chien

2097

La petite culotte

Tchik tchik cyrilik

Kendji Girac

Mr tout le monde

The Avener

