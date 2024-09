La Bourgogne-Franche-Comté perd des habitants…

Si au 1er janvier 2021, la population de Bourgogne-Franche-Comté s’établit à 2.800.194 habitants, elle perd en moyenne 3.500 habitants chaque année depuis 2015.

Quelle est la cause de cette chute démographique ?

Selon l’Insee, la principale raison est le vieillissement de la population : "Un solde naturel dégradé suite à la baisse du nombre des naissances se combine à la hausse de celui des décès", est-il précisé.

Ainsi, entre 1999 et 2009, elle gagnait 8.300 habitants par an, soit une augmentation moyenne annuelle de 0,3 %. Cela s’explique par les deux facteurs influant sur la démographie. D’une part, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, est désormais déficitaire (-0,1 % par an). Cette contribution à l’évolution démographique était de +0,2 % par an dans les années 2000. D’autre part, les arrivées dans la région équilibrent à présent les départs, alors que la contribution du solde migratoire à l’évolution de la population était de +0,1 % par an sur la période 1999-2009.

Évolution démographique de quelques intercommunalités de Bourgogne-Franche-Comté

Une concentration de population à la frontière Suisse

L’Insee note toutefois une concentration démographique qui "se poursuit aux alentours des grandes agglomérations et dans la bande frontalière avec la Suisse" : "Des territoires sont toujours en croissance, mais en perte de vitesse".

Et d’ajouter : "Il concerne également les EPCI limitrophes de ceux de Dijon, Besançon, Mâcon et Sens du fait d’un ralentissement de la périurbanisation et d’un affaiblissement du desserrement parisien".

La baisse de la population affecte surtout des zones les moins denses de l’ouest de la région, le nord de la Haute-Saône et le sud du Jura.