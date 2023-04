La CCI Saône-Doubs cherche à renforcer la dynamique entrepreneuriale locale

Pour tenter de trouver des solutions face au manque d’attractivité en Bourgogne-Franche-Comté, la CCI Saône-Doubs et ses partenaires organisent le jeudi 27 avril à partir de 17h45 un Open Business sur la thématique du positionnement de l’attractivité résidentielle démographique des territoires. Deux conférences animées par Bruno Jeudy et Pierre Sabatier viendront rythmer la soirée.

Le constat établit par le président de la CCI Jean-Luc Quivogne est sans appel "tout le monde cherche partout". Si les offres d’emploi ne semblent apparemment pas manquer pas dans les industries de la grande région, c’est plutôt les candidats aux postes qui sembleraient faire défaut d’après la CCI Saône-Doubs.

Une situation difficile à comprendre pour son directeur qui tente néanmoins de trouver des explications : "on a tout de même 170 km de frontière avec la Suisse qui est autrement plus attractive". Le secteur de Pontarlier est bien connu pour cela, "lorsque l’on touche 1.900€ net d’un côté de la frontière et 2.600 francs suisse de l’autre, le choix est vite fait" pour les travailleurs constate Jean-Luc Quivogne.

Le seul paramètre économique ne suffit pas

Paradoxalement, dans le Grand Besançon "on est quasiment en situation de plein emploi" assure Pierre Dieterle de la direction d’économie de GBM. Le seul paramètre économique ne semble donc pas suffire.

Si la région possède "énormément d’atouts"affirme le président de la CCI, il reconnait "qu’il en manque quand même un peu. Un aéroport ? Des zones rurales mieux desservies et plus attractives ?… je n’ai pas la réponse". D'autant que la population active se réduit et "elle n’est aujourd’hui plus suffisante" poursuit Jean-Luc Quivogne qui estime qu’il y a là "un vrai défi devant nous et qu’il faut le traiter sans délai, d’où cet open business".

Donner envie de s'installer en Bourgogne-Franche-Comté

Cet Open Business part effectivement du constat que, sauf dans le Doubs et la Côte d’Or, en zone urbaine et en milieu rural la Bourgogne-Franche-Comté se dépeuple. L'enjeu est donc de réussir à donner envie aux futurs travailleurs de s'installer en Bourgogne-Franche-Comté à travers l'offre régionale dans tous les secteurs d'activités par le biais des entreprises.

Le manque d’attractivité de la région c’est d'ailleurs le problème soulevé lors des deux prochaines conférences organisées le jeudi 27 avril par la CCI Saône-Doubs et auxquelles elles tenteront de trouver des explications et des solutions pour y faire face. Cet Open Business sera à destination des chefs d’entreprises et des cadres dirigeants de tout secteur ainsi que des acteurs institutionnels.

L’évènement sera divisé en deux temps forts :