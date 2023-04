La ministre Isabelle Lonvis-Rome en visite dans le Jura

Dans le cadre de la politique menée par le Gouvernement pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences conjugales, Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances se rendra dans le Jura, ce vendredi 21 avril.

Isabelle Lonvis-Rome ira au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles et inaugurera le dispositif itinérant d’écoute et d’orientation, le van "En voiture Nina et Simone.e.s". Ce dispositif permet l’"aller-vers", notamment en zone rurale, pour informer, orienter et accompagner les femmes pour un meilleur accès aux droits et aux soins.

Puis, la ministre présentera aux associations, aux élus et aux services de l’État, le plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027.

Enfin, elle rencontrera les agricultrices du Groupement agricole d’exploitation en commun et échangera sur les enjeux de la féminisation du secteur agricole et de l’égalité professionnelle.