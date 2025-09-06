Samedi 6 Septembre 2025
Jeunesse Société

La Mission locale lance une nouvelle édition de son forum dédié au service civique le 11 septembre à Besançon

Publié le 06/09/2025 - 11:28
Mis à jour le 04/09/2025 - 17:31

La Mission Locale de Besançon organise un forum consacré au service civique, jeudi 11 septembre de 14 h à 17 h, à la maison de quartier Grette-Butte (arrêt de tram Brûlard).

Salon de l'alternance 2025 © Alexane Alfaro
Salon de l'alternance 2025 © Alexane Alfaro

Selon la Mission locale, ”l’objectif de ce forum est de promouvoir le service civique et de faciliter les échanges entre les jeunes et les recruteurs”. Plusieurs structures professionnelles seront présentes, avec de nombreuses offres locales. Les participants pourront se présenter directement aux employeurs et être reçus rapidement en entretien.

L’événement s’inscrit également dans le cadre du 15? anniversaire du Service Civique, pour lequel des surprises et des cadeaux attendent les participants.

Le service civique est présenté comme ”un dispositif qui s’adresse à toute personne âgée de 16 à 25 ans (voire jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) prête à s’engager volontairement au service d’une mission d’intérêt général”. Ces missions, définies par l’État, concernent dix domaines prioritaires. Elles nécessitent un engagement de 24 heures hebdomadaires au minimum, pour une durée de 6 à 12 mois. Les volontaires perçoivent une indemnité mensuelle prise en charge par l’État, à laquelle s’ajoute un complément versé par les structures d’accueil.

Publié le 6 septembre à 11h28 par Alexane
