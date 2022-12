La Suite bisontine, une boutique éphémère… ou plus si affinités

Si la Ciergerie bisontine fait désormais partie du paysage bisontin depuis 80 ans, sa petite soeur, la Suite bisontine a ouvert ses portes le mois dernier, non loin de là, au 83 rue des Granges et propose divers produits en rapport avec la ciergerie... mais pas que !

David Bressans, le gérant de la Ciergerie bisontine avait fait cette année l’acquisition de ce local situé au 83 rue des Granges pour en faire un bureau. "La Ciergerie a 80 ans d’existence, elle est l’un des plus vieux commerce de Besançon avec la même enseigne mais on ne dispose que de 25 m2" nous explique le gérant. Se sentant un peu à l’étroit, il décide alors d’exploiter le lieu, ayant pignon sur rue, pour en faire une boutique éphémère qui viendrait "en complément de la ciergerie, pour voir où l’on va".

Des tirelires multicolores à la lampe à lave

En entrant, les couleurs vives sautent aux yeux et apportent une touche très gaie à la boutique finalement à peine plus spacieuse que sa grande soeur. Elles proviennent en grande partie des tirelires en forme d’animaux de diverses tailles de la gamme Pomme-pidou. Mais également des lampes à lave à la bougie qui apportent une touche rétro très tendance.

Difficile donc à première vue de croire qu’il s’agit d’un commerce tenu par le même gérant que la Ciergerie. "On y vend quelques produits similaires sauf qu’ici il n’y a rien de religieux" nous explique David Bressans. La boutique propose effectivement des bougies aux parfums "forêt de sapin, mandarine confite, cannelle orange" qui font davantage penser aux fêtes. Les bouquets parfumés offrent des odeurs toutes aussi gourmandes pour une ambiance festive réussie.

On y trouve également un peu d’art de la table avec des mugs et des serviettes mais aussi quelques éléments de décoration comme ces aumônières en tissus qui renferment de petites pierres de lave parfumées aux senteurs envoutantes telles que rose passion, patchouli ou encore néroli.

Une prolongation possible si le succès est au rendez-vous

Nul doute qu’en cette période de fêtes, les clients devraient y être nombreux c’est la raison pour laquelle David Bressans a choisir de l’ouvrir "pour la période de noël à janvier… et plus si affinités". Le gérant ne s’interdit donc pas de prolonger l’aventure un peu plus que prévu si le succès est au rendez-vous. "On espère que ça va perdurer un peu mais on sait que se sont surtout des produits susceptibles de marcher en période de fêtes, peut-être moins pour tous les jours". L’avenir nous le dira.

