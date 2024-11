Des volontaires recherchés pour siéger au conseil consultatif d’habitants et à l’assemblée des sages

Ce renouvellement est "l’occasion pour les habitants de s’engager au sein de projets concrets pour mieux comprendre le fonctionnement de la ville et ainsi contribuer à l’amélioration de la vie citoyenne bisontine", indique la Ville de Besançon.

Le rôle d’un membre du conseil consultatif d’habitants

Devenir membre du Conseil Consultatif d’Habitants de son quartier, c’est "vouloir échanger sur ses besoins, faire émerger de nouvelles idées pour la ville et apporter sa vision sur des projets portés par la collectivité", précise la Ville.

La durée d’engagement est d'un an à compter de janvier 2025 et requiert environ une participation par mois aux réunions prévues. Habitant et acteur de quartier (entreprise, association, commerce) peuvent candidater en fonction de leur lieu de résidence. Toute personne âgée de plus de 16 ans peut s’engager (à condition de fournir une autorisation parentale pour les mineurs).

Comment postuler ?

Le bulletin de candidature est à renvoyer avant le 8 décembre en ligne ou par courrier (Mairie de

Besançon, service Démocratie participative, 2 rue Mégevand 25034 Besançon cedex). Il est

également possible de déposer le bulletin ci-dessous à l’accueil du Centre municipal Sancey situé au

27 rue Sancey à Besançon.

Le rôle d’un membre de l’assemblée de sages

Devenir membre de l’Assemblée des Sages, c’est "réfléchir aux enjeux de mobilité, de solidarité et d’aménagement du territoire", explique la Ville.

Les missions au sein de l’instance relèvent d’une participation à des ateliers dédiés aux Sages, apporter ses impressions sur des projets, dispositifs ou axes de politiques publiques de la Ville et du CCAS mais aussi participer à l’organisation des Rendez-vous de l’Âge ainsi qu’aux autres démarches de concertation de la Ville de Besançon.

Les membres siègent pour un mandat d’un an à compter de janvier 2025. L’Assemblée des Sages

est composée de 30 personnes répondant aux conditions suivantes : être âgé de 60 ans et plus (né avant le 31/12/1964), résider à Besançon, ne pas être élu ou conjoint d’élu municipal, s’engager de manière volontaire et à titre individuel.

Comment postuler ?

Le bulletin de candidature est à renvoyer avant le 8 décembre en ligne ou par courrier (Mairie de

Besançon, service Démocratie participative, 2 rue Mégevand 25034 Besançon cedex). Il est

également possible de déposer le bulletin ci-dessous à l’accueil de la Mairie.