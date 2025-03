Carnaval de Besançon : découvrez le programme complet...

Le Comité des fêtes de Besançon se prépare pour le carnaval annuel qui se déroulera les 12 et 13 avril 2025 au centre-ville. Cet événement festif proposera, comme d’habitude, des animations pour petits et grands, avec des défilés, des concerts et une ambiance conviviale.

Le samedi, les festivités débuteront au centre-ville avec un défilé et des animations de 14h à 18h. Le cœur de l’événement se tiendra au Village Granvelle, ouvert de 11h30 à 23h, où les visiteurs pourront profiter de manèges, de maquillage, de concerts, de concours et d’une offre de restauration et de buvettes.

Le dimanche, les animations continueront à la Place du 8 Septembre. À 13h30, se tiendra la célèbre "Course de garçons et filles de café", une compétition unique en son genre où les participant(e)s doivent parcourir un circuit semé d’embûches tout en portant un plateau chargé de boissons. Un moment incontournable du carnaval, alliant adresse et rapidité dans une ambiance bon enfant.

À 14h30, le grand défilé prendra place, rassemblant chars, danseurs et musiciens pour un spectacle haut en couleur. En parallèle, le Village Granvelle accueillera à nouveau le public de 11h à 19h, avec ses attractions et animations.

Inscriptions ouvertes pour la Course de garçons et filles de café

Comme indiqué plus haut, l’un des temps forts du dimanche sera la 5? édition de la Course de garçons et filles de café, dont les inscriptions sont déjà ouvertes. Organisée par le Comité des fêtes de Besançon, cette épreuve testera l’équilibre et la rapidité des participants.

Les intéressé(e)s peuvent s’inscrire sur le site officiel : fetes-besancon.fr.