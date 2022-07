La Ville de Pontarlier reconnue "Ville amie des enfants par l’UNICEF"

Le 5 juillet 2022, à 17 heures, Patrick Genre, maire de Pontarlier, et Olivia Guyon, maire adjointe à l’Éducation, ont signé aux côtés de Hervé Groult, président du Comité Territorial UNICEF Franche – Comté, la convention et la charte Ville Amie des Enfants lors d’une réception organisée à l’occasion de l’inauguration de la fresque réalisée par les élèves de l’école élémentaire Vauthier.

"Ce titre reconnaît l’engagement et les efforts pour les enfants et les jeunes de la Ville de Pontarlier à travers ses politiques publiques, la promotion des droits de l’enfant et des valeurs d’engagement et de solidarité auprès des enfants et des jeunes, la participation aux actions nationales de l’UNICEF notamment la Journée internationale des droits de l’enfant", indique la municipalité.

En cohérence avec les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant, la Ville de Pontarlier s’engage à mettre en œuvre les cinq engagements des villes amies des enfants pour le mandat municipal 2020-2026 :