Laïcité : la ligue de l’enseignement du Doubs dans les écoles

Comme tout au long de l’année, et particulièrement pendant la semaine du 9 décembre 2023, semaine de la Laïcité, le fédération du Doubs de la Ligue de l’enseignement organise des évènements dans les écoles pour informer sur ce principe, cette loi dont l’objectif premier est de ”réunir ce qui est épars” et non de diviser…

Depuis 157 ans, la Ligue de l'enseignement, fondée par Jean Macé en 1866, fait vivre la laïcité, ce principe constitutionnel de la République française qui garantit la liberté de conscience en permettant à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de changer de conviction et d’exprimer ses opinions.

Aujourd’hui encore, la Fédération du Doubs, avec ses salariés, ses bénévoles et les 140 associations qui lui sont affiliées, conduit tout au long de l’année des actions pédagogiques, des formations, des initiatives, des évènements, de la production d’outils. Elle touche ainsi des centaines d’enfants, de jeunes et d’adultes.

"U n irremplaçable et précieux capital dans un monde en mutation "

La semaine de la laïcité, autour du 9 décembre date anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l’État, est "un temps particulièrement important pour faire vivre la laïcité à travers de nombreux évènements organisés dans les établissements scolaires de l’école maternelle à l’université", souligne la fédération du Doubs. "Nous agissons ainsi éclairés par un respect absolu des lois qui nous protègent de comportements inacceptables et par un respect de notre société multiculturelle qui est un irremplaçable et précieux capital dans un monde en mutation."

Et de conclure : "Nous portons une laïcité qui est plus que jamais le meilleur moyen de la concorde sociale que nous déclinons tout naturellement en liberté, égalité et fraternité."