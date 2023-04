L’ambassadeur de Suisse arrive en Bourgogne-Franche-Comté... sur son vélo

Depuis fin mars 2022 et jusqu’en décembre 2023, Roberto Balzaretti, ambassadeur de Suisse, sillonne les routes de la France à vélo avec le projet En route avec la Suisse. Du 2 mai au 5 mai 2023, il entamera sa huitième étape sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté.

À la rencontre des initiatives franco-suisses, des entreprises, des universités ou encore des acteurs politiques, scientifiques et culturels qui façonnent la relation entre la Suisse et la France, Roberto Balzaretti, ambassadeur de Suisse, parcours la France en 13 étapes sur un vélo à assistance électrique.

Les étapes

En 2022, les six premières étapes ont emmené En route avec la Suisse à travers la France. En 2023, le projet continue son parcours dans l’Hexagone et se déplace en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Quatre dernières étapes qui complèteront ce tour de France.

Roberto Balzaretti en Bourgogne-Franche-Comté

Pour la huitième étapes d’En route avec la Suisse, l’ambassadeur Balzaretti sera présent dans la région frontalière qui compte plus de 10% d’échanges entre la France et la Suisse. La Bourgogne-Franche-Comté accueille 13% des Suisses résidants en France et environ 20% des travailleurs frontaliers. "Des chiffres qui exemplifient la relation privilégiée qu'entretiennent les deux pays", selon la Condéfération suisse.

Roberto Balzaretti traversera la Bourgogne-Franche-Comté du 2 mai au 5 mai 2023, en passant par Besançon, Belfort, Delle et Porrentruy.

Les dernières étapes sont prévues en novembre 2023.

À la rencontre des Bourguignons et des Francs-comtois

Durant ces quelques jours en Bourgogne-Franche-Comté, Roberto Balzaretti ira à la rencontre de différentes institutions de la région, en passant par des lieux historiques, comme le Musée du Temps à Besançon. Il programme également quelques entrevues politiques avec notamment le préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard et d’autres élus de la région. L’horlogerie sera mise à l’honneur puisque c’est la tradition et l’emblème de l’Arc jurassien franco-suisse. Il s’entretiendra également avec Arcjurassien.org, visitera le constructeur français Alstom et découvrira la donation Maurice Jardot dans la Tour 41 du Musée d’art moderne de Belfort.

Tout au long du parcours, Roberto Balzaretti aura l’occasion de s’entretenir avec des membres de la communauté suisse de France.

Infos +

Suivre En route avec la Suisse : enrouteaveclasuisse

La suite du parcours