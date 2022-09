L’avenir de l’Amicale mutuelle de la Pépinière de Belfort incertain...

Après avoir sorti un film dédié aux vins tourné en Europe de l’est, Bertrand Vinsu, réalisateur bisontin s’est lancé dans une nouvelle aventure, celle d’un nouveau film mettant un coup de projecteur sur l’absinthe et son histoire entre Pontarlier et le Creux du Van en Suisse. Au cours du tournage, le réalisateur et la Distillerie Les fils d’Emile Pernot décident de créer une nouvelle absinthe… L’interdite.