Le Beaujolais nouveau 2024 est arrivé

A Beaujeu, capitale historique du vignoble située à une heure de Lyon, plusieurs centaines de touristes et habitants attendaient dans les rues mercredi soir de tester le nouveau millésime après la mise en perce du fût, à minuit pile, lors de la traditionnelle fête annuelle des Sarmentelles.

Pour l'occasion, une estrade a été installée sur la place principale de la ville où des terrasses de cafés ont été installés et des petits concerts de musique organisés dans l'attente du début des festivités.

"Rarement un millésime aura demandé de la part des vignerons autant d'attention, tout au long de l'année culturale", souligne Jean-Marc Lafont, président de l'intersyndicale Inter Beaujolais, cité dans un communiqué.

Une petite baisse de production pour le millésime 2024

Les producteurs ont notamment fait face à des épisodes de fortes pluies, même si le Beaujolais, situé dans le nord du département du Rhône et sur quelques communes de Saône-et-Loire, n'a pas été le vignoble le plus touché par les intempéries. "Les appréhensions à l'approche des vinifications étaient renforcées cette année par la campagne viticole éprouvante et l'hétérogénéité dans les parcelles", abonde Bertrand Chatelet, directeur de la Sicarex Beaujolais, institut de recherche viticole et oenologique.

Malgré une production attendue en petite baisse pour le millésime 2024 - Inter Beaujolais table pour l'instant sur une production de 14 millions de bouteilles, contre 15,6 millions pour le millésime 2023 - les premières dégustations sont rassurantes. "Avec une fin de maturation lente, les choix de la date de récolte, cruciaux pour la qualité, ont pu finalement être appréhendés avec sérénité. Les premiers jus écoulés sont rassurants sur l'expression aromatique avec un fruité bien présent et une belle fraîcheur en bouche", assure Bertrand Chatelet.

Fruité, frais et léger

Selon l'expert, le nouveau millésime "produira des gamays frais et légers, en phase avec les attentes des consommateurs". Le gamay noir à jus blanc est le cépage emblématique du Beaujolais. "Les premiers jus sont dotés d'un très beau fruit et d'une belle fraîcheur", rapporte de son côté M. Lafont.

La production 2023 de Beaujolais nouveau a représenté environ 30% de la commercialisation totale du vignoble beaujolais, le reste étant constitué par les Beaujolais et Beaujolais Villages de garde ainsi que les 10 crus du Beaujolais, selon les chiffres d'Inter Beaujolais.

Depuis 1951, les producteurs de Beaujolais à appellation contrôlée bénéficient d'une date de commercialisation prématurée, notamment en raison du processus de fabrication raccourci du primeur.

(AFP)