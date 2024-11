Calendrier de l’Avent : des chocolats aux coachings !

L'anti-stress avec Anne Sallé • Quand on dit "calendrier de l’Avent", vous voyez des chocolats, des bougies parfumées, voire du thé ? Pourquoi ne pas en faire un outil de développement personnel ? Notre coach professionnelle spécialisée dans la gestion des stress à Besançon Anne Sallé, propose de fabriquer un calendrier pour se recentrer sur soi-même et bien finir l'année...

Depuis son apparition en 1920, avec ses petites fenêtres en carton remplies de chocolats, le calendrier de l’Avent, a bien évolué. Aujourd’hui, on y trouve de tout, des produits de beauté aux petits gadgets électroniques, en passant par le fromage ! Ce rituel est devenu une manière de savourer l’attente en douceur. Mais au lieu de se contenter de surprises matérielles, pourquoi ne pas en faire un outil de développement personnel ?

J’ai adopté l’idée il y a des années et ni moi ni mes coachés ne s’en lassent. L’impact est incroyable. Imaginez : un calendrier de l’Avent qui nous offre, chaque jour de décembre, un moment pour nous reconnecter à nous-mêmes, alors que nous pensons à tout sauf à ça (comme prévoir les cadeaux, les menus, les invitations, les plans de table, les décorations etc…).

Comment ça marche ? Plutôt qu’un énième chocolat, le 1er décembre pourrait vous inviter à écrire trois choses dont vous êtes est fièr(e) cette année. Le 5 décembre, un message pourrait vous inciter à faire une pause méditative de cinq minutes pour respirer profondément ou un bain chaud parfumé. Vous avez compris l’idée… Ce type de calendrier de l’Avent sera votre guide pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et résister à la pression.

Mettre la main à la pâte, à Besançon

Cette année, je vous propose de vous offrir égoïstement un calendrier où chaque jour vous rapprochera un peu plus de vous-même. Je vous propose de finir 2024 sur une belle lancée, en profitant de l’attente de Noël pour créer des habitudes positives et vous préparer à vivre l’année à venir avec plus de confiance et de douceur ! Imaginez la transformation d’ici Noël : vous entamerez les fêtes dans un état d’esprit positif, prêt(e) à accueillir la nouvelle année avec plus d’amour-propre de bien-être et de sérénité ?…

Mais voilà, faire son calendrier tout seul, c’est un peu triste. Le faire à plusieurs, c’est stimulant, amusant. Je vous invite donc à un joyeux atelier créatif où vous serez guidé pas à pas : conception du calendrier, création des contenus positifs (pour vous faire du bien) à glisser dans le calendrier, douceurs partagées... Vous repartirez, gonflé(e) à bloc, avec votre calendrier bonheur. Atelier réservé aux adultes (qui ont gardé leur âme d’enfant - ou veulent la redécouvrir ?). Places limitées.