Les conseils de l'été d'Anne Sallé # 1 : Dansez comme si personne ne regardait (surtout vous)

Vous êtes plutôt rock, salsa ou… chorégraphie du dimanche dans la cuisine ? Peu importe ! L’important, ce n’est pas comment on danse, c’est de danser TOUT COURT.

Cet été, je vous propose un défi simple : remettre du mouvement dans votre corps. Pas pour brûler des calories ou faire joli sur Instagram. Juste pour vous reconnecter à vous-même, à votre joie, à votre spontanéité.

Comment ? En dansant librement. Sans technique. Sans miroir. Et sans gêne.

Choisissez une musique qui vous donne envie de bouger (la honte n’a pas sa place ici). Mettez le son. Fermez les yeux si vous voulez. Et laissez votre corps s’exprimer : le bassin qui ondule, les bras en hélico, les pieds qui tapent à contretemps. On s’en fiche. Ce n’est pas un concours.

Pourquoi ça fait tant de bien ? Parce que le mouvement libère les tensions, les émotions coincées, le stress accumulé. C’est comme un gros nettoyage intérieur… en plus fun qu’un ménage de printemps !

Et la bonne nouvelle, c’est que tout le monde sait danser. Même (surtout) ceux qui disent le contraire.

Astuce : glissez une petite danse quotidienne entre le café et la douche, ou pendant que les pâtes cuisent. Une minute suffit pour changer l’ambiance intérieure. La vôtre, et parfois même celle de tout le monde autour !

Vous pouvez aussi participer aux soirées découverte de la biodanza (lien ci-dessous) que j'organise en juillet et septembre. Un pur bonheur !

Danser, c’est oser. Oser se montrer. Oser se sentir vivant·e. Et si vous commenciez là ?

NB : Dans ma prochaine formation "Oser être soi", on bouge, on respire, on rit, on pleure parfois aussi… et on se retrouve. Mais en attendant, mettez la musique à fond, et laissez-vous aller !