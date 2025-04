Ouvrez grand les narines, le printemps est là ! avec notre coach Anne Sallé

L'anti-stress • C’est le printemps, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent… et vous ? Vous reniflez, éternuez et transformez chaque boîte de mouchoirs en objet de première nécessité. Bienvenue dans la douce saison du rhume des foins ! Mais rassurez-vous : notre coach anti-stress Anne Sallé, a une astuce surprenante, simple et 100 % naturelle pour vous aider à mieux respirer… en élargissant vos narines.

Oui, vous avez bien lu. Élargir vos narines !!! Parce que respirer, c’est un art. Et vos narines, ces petits orifices souvent négligés, sont vos meilleures alliées. Trop contractées, elles bloquent le passage. Trop ignorées, elles s'encombrent. Mais un petit massage bien ciblé peut changer la donne.

L'exercice en trois temps à faire avec des mains bien propres

Massage latéral avec les index :

Frottez doucement l’attache de vos narines (là où elles rejoignent les joues) avec le bord de vos index. L’idée ? Détendre cette zone souvent crispée et activer un petit drainage maison. Spoiler : vous allez vouloir vous moucher ensuite. Prévoyez les renforts (Kleenex, sopalin, manche de pull...).

Humidifiez votre petit doigt avec de la salive et glissez-le dans une narine en remontant vers le sourcil. Doucement ! Vous sentirez peut-être un pincement… que vous allez délicatement dilater avec votre doigt. Respirez lentement par l’autre narine. Puis, switch : même chose de l’autre côté. Et là encore… mouchage recommandé.

Placez vos auriculaires dans l’anneau à la base des deux narines, tirez doucement vers les côtés tout en respirant profondément. Et là… magie ! Une sensation de liberté respiratoire s’installe. Un peu comme un cheval galopant dans la prairie, les naseaux souples au vent (eux aussi savent respirer, et vite : jusqu’à 40 km/h de moyenne !).

Résultat ?

Une respiration plus ample, un nez plus dégagé et une sensation de légèreté bienvenue en pleine période allergique. C’est simple, efficace, et ça ne coûte rien. Alors, à vos narines, prêts ? Respirez !

Venez vous initier. Prochaine séance collective découverte : le samedi 19 avril matin. Et bientôt : les séances en plein air pour se remplir des belles énergies du printemps !