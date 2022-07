Le Crédit Agricole Franche-Comté fait un don de plus de 3.000€ en faveur de l’ALEDD

Le Crédit Agricole de Franche-Comté, en présence de Mr Martischang, directeur de Région du Grand Besançon, Mr Racine, président de la Caisse Locale de Besançon ville, Mr Nardin de l'agence de Besançon Palente et Mr Torchetti responsable RSE, a remis mardi 19 juillet 2022 un chèque de 3127.56€ à l’association ALEDD (Association pour le Lien l’Entraide et le Droit à la Différence).

Celui-ci correspond à l’action d’arrondi sur salaire menée auprès des salariés du Crédit agricole de Franche-Comté. Plus de 500 salariés y ont participé. "Cette somme permettra d’accueillir plus d’enfants en situation de handicap à la rentrée et ainsi de permettre à leurs parents d’avoir des temps de répit", commente Yannick Varin, directeur de l'ALEDD.