Explosions de batteries au lithium-ion : les habitants du Doubs pas épargnés...

Les batteries au lithium-ion sont présentes en grand nombre autour de nous dans des appareils que l’on utilise au quotidien comme des téléphones portables, vélos électriques, tablettes numériques ou encore outils électriques, mais elles contiennent des matières dangereuses et représentent ainsi un risque d’explosion. Quelles sont les causes de ce phénomène ? Comment l’éviter et quels sont les risques ? Nous avons posé nos questions au capitaine Jules Bevalot, commandant du centre de secours de Besançon est et chef des spécialistes en risques chimiques au Service départemental d'incendie et de secours du Doubs.

Avant tout, il convient d’expliquer ce qu'est une batterie au lithium-ion. Le capitaine nous précise que "les batteries et les piles sont des équipements qui transforment l’énergie chimique en énergie électrique". Comparées à la technologie de batterie traditionnelle, les batteries au lithium-ion "se chargent plus rapidement, durent plus longtemps et ont une plus forte densité de puissance" et Jules Bevalot ajoute que "ce sont les batteries que l’on rencontre le plus fréquemment".

En effet, les batteries au lithium-ion alimentent de nombreux appareils, "notamment les téléphones et ordinateurs portables, les trottinettes, vélos, scooters ou voitures électriques, les appareils photo ou encore les outils électriques… " Elles sont privilégiées dans ces types d’appareils pour leur facilité de chargement et leur capacité à pouvoir stocker de grandes quantités d’énergie dans peu d’espace.

Qu’est-ce qui est ainsi susceptible de causer un risque d’explosion sur ce type de batterie ? Pour le sapeur-pompier, c’est l’utilisation même de la batterie qui est en cause : "si elles ne sont pas manipulées correctement ou si elles subissent des chocs, les batteries lithium-ion peuvent surchauffer énormément, créant un phénomène d’emballement thermique qui provoque des incendies violents et de grande ampleur". Il met également en garde contre "les batteries endommagées, défectueuses ou non certifiées qui présentent davantage de risques de provoquer des incendies ou des explosions par emballement thermique".

Plusieurs interventions des pompiers dans le Doubs

S’il estime difficile de pouvoir évaluer si le phénomène est courant ou non, le capitaine admet qu’il est en tout cas en augmentation car "le nombre d’appareils fonctionnant avec ce type de batterie augmente". Les sapeurs-pompiers du Doubs sont d’ailleurs intervenus sur plusieurs cas d’incendies dus à des batteries au lithium-ion : "Nous avons eu plusieurs incendies dans lesquels ces batteries étaient soit l’origine, soit impactées par le feu". "Des batteries raccordées à des panneaux photovoltaïques, des batteries pour voitures ou encore pour vélo ont été concernées par des incendies cette année dans le Doubs" ajoute-t-il.

Selon le capitaine, ces interventions présentent d’ailleurs un caractère particulier car "ces batteries peuvent sembler éteintes mais en réalité elles peuvent se renflammer après extinction plusieurs heures ou jours après". De quoi sérieusement compliquer la tâche des secours. On se souvient d’ailleurs de l’incendie du 1er décembre dernier dans lequel plusieurs batteries entreposées dans un entrepôt de l’usine Stellantis à Montbéliard avaient pris feu. Celui-ci avait nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers sur plusieurs heures et la mobilisation d’un dispositif adapté pour venir à bout du sinistre.

Les lieux de stockage particulièrement exposés

On peut alors se demander si les voitures électriques sont plus à craindre et plus dangereuses qu’une voiture thermique ? Mais pour l’heure et par "manque de recul" le capitaine estime qu'il est impossible de répondre à cette question. Le sapeur-pompier avance par ailleurs que les risques sont "différents".

En revanche, les lieux de stockage sont particulièrement à risque. On pense ainsi aux déchetteries mais potentiellement "tous les lieux où des batteries sont utilisées pourraient être concernés par une inflammation" résume Jules Bevalot.

Comment prévenir les risques d'explosion des batteries ?

Lors de l’utilisation de ces batteries, il est nécessaire par exemple :

de les manipuler avec précaution, en évitant de les faire tomber ou de les choquer,

de protéger les bornes des batteries de véhicules ou engins,

d’utiliser un chargeur adapté à la batterie.

Durant le temps de charge :

Ne jamais laisser un appareil équipé d’une batterie lithium-ion en charge sans surveillance

Branchez toujours votre appareil directement sur une prise électrique murale :

Ne branchez pas vos appareils sur une multiprise et ne surchargez pas une prise de courant.

Choisissez un endroit sûr pour charger votre appareil.

Concernant les appareils de micro-mobilité (vélos électriques, scooters électriques et hoverboards) :

Ne chargez pas ces appareils près de la porte d’entrée, car un incendie pourrait vous empêcher de sortir de chez vous.

Chargez les batteries lithium-ion dans un endroit plat et sec, à l’abri des enfants, des rayons directs du soleil, de tout liquide et de tout risque de trébuchement, et dans un endroit où l’appareil de micromobilité ne risque pas de tomber.

Quels sont les signes précurseurs d’un incendie de batterie ?

L’appareil est chaud

Les batteries produisent normalement de la chaleur lorsqu’elles sont en charge ou en cours d’utilisation. Cependant, si la batterie de votre appareil est extrêmement chaude au toucher, elle est probablement défectueuse et risque de déclencher un incendie.

L’appareil est gonflé ou bombé

Soyez également attentif à tout type de bosse ou de fuite provenant de l’appareil.

L’appareil émet un sifflement, un craquement ou un bruit sec

Certaines batteries lithium-ion défectueuses émettent un sifflement, un craquement ou un bruit sec.

L’appareil dégage une odeur

Soyez attentif à toute odeur forte ou inhabituelle provenant de la batterie.

Les batteries lithium-ion dégagent des fumées toxiques lorsqu’elles sont défaillantes.

L’appareil dégage de la fumée

Si votre appareil fume, il se peut qu’un incendie se soit déjà déclenché. Sortez, restez dehors et composez le 18.

Que faire en cas d’incendie ou d’explosion ?

Cessez d’utiliser l’appareil et éteignez-le immédiatement

Débranchez-le de la source d’alimentation

Si cela ne présente aucun danger, éloignez-la de tout objet inflammable à l’aide de pinces ou de gants.

Si possible mettez l’appareil à l’extérieur, à l’air libre.

Quittez les lieux. Composez le 18 ou le 112.

