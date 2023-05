Le FC Sochaux-Montbéliard met à pied son entraîneur Olivier Guégan

Dans une communique, le club sochalien a annoncé ce mercredi 17 mai la mise à pied à titre conservatoire à compter de ce jour de son entraineur Olivier Guégan et de ses deux entraîneurs-adjoints. Un tandem composé de deux anciennes gloires du FCSM Sylvain Monsoreau et Pierre-Alain Frau va assurer l’intérim.

La décision vient de tomber du côté du FCSM. À trois jours du déplacement prévu à Paris ce samedi et à seulement trois journées de la fin du championnat, Olivier Guégan n’est plus l’entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard.

Le coach a fait les frais de la dernière série de cinq défaites consécutives des Jaune et Bleu dégringolant à la 6e place du classement désormais loin derrière les prétendants à la montée comme Bordeaux et Metz. Ses deux entraîneurs adjoints Éric Guérit et Jérôme Monier sont également concernés par cette décision.

Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau gèrent l’intérim

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, le club a confié la direction de l’équipe première à compter de ce jeudi 18 mai, à Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau, respectivement entraîneurs des U19 nationaux et de la réserve du Club.