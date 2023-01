Le FC Sochaux veut confirmer ce soir à Bonal contre Valenciennes

Ligue 2 : FCSM - Valenciennes, ce soir à 20h45 au stade Bonal

Après une défaite difficile face à Caen, les Sochaliens ont eu la réaction espérée samedi dernier à Saint-Étienne en s’imposant dans les derniers instants de la rencontre. Rassoul Ndiaye a d’ailleurs avoué en conférence de presse avoir "senti qu’on pouvait faire mieux sur le terrain et dans l’attitude". Une attitude que les Sochaliens vont désormais devoir assumer à domicile afin de montrer un meilleur visage au public de Bonal.

Débuter une série

Les joueurs et le staff ont désormais pour ambition de rester sur une bonne dynamique et de "lancer une série comme en début de saison" espère le milieu de terrain. Face à un adversaire qui n’a plus gagné depuis le 14 décembre dernier, la chose pourrait sembler aisée... et pourtant. En obtenant le nul lors de la dernière journée face à Metz, 4e du classement juste derrière… le FCSM, les Nordistes ont prouvé qu’ils pouvaient toujours rivaliser avec les cadors du championnat.

D’ailleurs pour mémoire, en octobre dernier, Sochaux avait subit un coup d’arrêt en s’inclinant à Valenciennes après pourtant six victoires consécutives. Le coach, Olivier Guégan, ancien entraîneur du VAFC, s’en souvient mais veut surtout y répondre dès ce soir en réalisant "un match plein, avec sérénité et lucidité".

Les Sochaliens devront se passer des services de Franck Kanouté, suspendu. Tandis que Valenciennes devra évoluer sans plusieurs de ses cadres (Cuffaut, Debuchy ou encore Lecoeuche).