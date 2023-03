Le jeune Eliezer Mayenda prolonge avec le FCSM jusqu’en 2025

Il a inscrit samedi dernier face au FC Annecy son premier but professionnel à l’occasion de son quatrième match et 75 minutes de jeu en Ligue 2 BKT. Le tout à seulement 17 ans !

Eliezer Mayenda, qui fêtera ses 18 ans le 8 mai prochain, est du genre pressé. Repéré à l’âge de 12 ans par le FCSM alors qu’il évolue au CS Bretigny Foot, son arrivée au Centre de formation sochalien est programmée pour l’été 2019.

L’attaquant gaucher affole immédiatement les compteurs chez les jeunes et est régulièrement intégré lors des entraînements de l’équipe première en 2021/2022. En entrant en jeu lors de la réception du FC Nantes en Coupe de France le 18 décembre 2021, il est devenu le plus jeune joueur à évoluer en match officiel avec le FCSM à l'âge de 16 ans, 7 mois et 10 jours.

Le jeune espagnol a paraphé le premier contrat professionnel de sa carrière en début d'année 2022 en faveur de son club formateur, à quelques jours d'avoir 16 ans et 9 mois, devenant le plus jeune professionnel sochalien (devant Jérémy Ménez, devenu le plus jeune professionnel du football français en mars 2004 à l’âge de 16 ans et 10 mois).