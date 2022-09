"Le mystère Daval", un téléfilm sur l’affaire Alexia Daval sur TF1, qui n’est pas au goût de tout le monde

Jusqu’à présent disponible sur la plateforme Salto, ce film a déjà fait couler beaucoup d’encre. De nombreux internautes ont qualifié cette fiction de « voyeuriste » et de « honteux » en raison notamment du temps qui séparent l’assassinat de la diffusion d’une telle fiction (moins de 5 ans). D’autres accusent TF1 de « se faire du fric » sur l’affaire.

Pour l’avocat de Jonathan Daval, Randal Schwerdorffer, qui s’est exprimé à France Bleu, il est intéressant "de voir comment d’autres yeux qui ont vu cette affaire de l’extérieur peuvent la synthétiser, l’analyser et la retransmettre au public" et d’ajouter qu’il n’avait "aucune appréhension."

Pour rappel, Alexia Daval a été assassinée et brûlée par son mari Jonathan Daval dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Après s'être montré en mari éploré devant les médias et auprès de sa belle-famille, Jonhatan avait finalement avoué le meurtre après une enquête approfondie des policiers.

Le téléfilm s’inspire du libre L’affaire Alexia Daval - la vraie histoire, écrit par Laurent Briot et Christophe Dubois, spécialistes des grandes affaires criminelles. Dans la bande-annonce, on aperçoit Michèle Bernier dans le rôle de la mère d’Alexia Daval, Maud Baecker dans le rôle d’Alexia Daval, Liam Baty, dans le rôle de Jonathan Daval. On aperçoit également Vanessa Guide, comédienne bisontine, dans le rôle d’une enquêtrice.