Le No Logo festival dévoile sept nouveaux noms…

Légendes jamaïcaines, têtes d’affiches ou prodiges de la dub… Les organisateurs du No Logo festival dévoilent sept nouveaux noms qui s’ajoutent à la programmation 2025. Pour rappel, l’événement se déroulera du 8 au 10 août et sera la dernière aux Forges de Fraisans.

Burning Spear

Il a inspiré des générations entières, porté un message de lutte et de justice sociale à travers les décennies. Burning Spear est une icône, une voix unique, un pilier du reggae roots jamaïcain. Pour l’une de ses dernières tournées mondiales, il compte bien faire de sa venue au No Logo un moment inoubliable.

David Rodigan

David Rodigan est une véritable encyclopédie du reggae depuis plus de 40 ans à travers son émission “Roots Rockers”. Il a foulé les plus grandes scènes du monde, mais pas encore celle du No Logo. Cet été, Rodigan nous invite à revivre l’histoire du reggae pour un set explosif et intemporel, à l’occasion de son unique date française.

Clinton Fearon

À leurs côtés, une autre icône du reggae jamaïcain : Clinton Fearon, dont la voix et les textes ont marqué des décennies de musique roots consciente. Des Gladiators à sa carrière solo, il n’a cessé de distiller ses mélodies solaires et engagées. En juin prochain, il dévoilera un nouvel album, prêt à rejoindre ses classiques intemporels. Une seule promesse : celle d’un concert positif et chargé d’émotion.

Danakil

On ne les présente plus : 22 ans de carrière, une énergie intacte et un nouvel album, “Demain peut-être”. Danakil, c’est la liberté, l’engagement et une communion unique avec leur public. Indépendants, militants et fidèles à leurs valeurs, Danakil x No Logo Festival, c’est une invitation à fêter tous ensemble 12 années de lutte en musique.

Kanka

Du côté de la Dub Factory, le ton est donné : Les basses profondes et hypnotiques du nouveau projet de Kanka résonnent déjà dans nos oreilles.

Sumac Dub

Ce pionnier du dub steppa français prouvera une fois de plus qu’il est une référence majeure du genre. Machines et instruments multiples : Sumac Dub est un créateur de voyages sonores, qui va transporter la Dub Factory.

Youthie

De la trompette à la flûte traversière, du reggae au jazz en passant par les musiques balkaniques, Youthie trace sa propre route musicale, qui passera par Fraisans cet été.

D’autres noms viendront très bientôt compléter l’affiche de cette édition 2025…

Infos +

Le No Logo c’est plus de 50 concerts, des animations, des spectacles... La suite de la programmation arrive très prochainement. Les festivaliers ont jusqu’au 29 mars pour bénéficier du tarif préférentiel “Ensemble pour l’apéro”.