Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Société

Le préfet du Doubs prend un arrêté contre la détention et la consommation de protoxyde d’azote

Publié le 30/09/2025 - 18:29
Mis à jour le 30/09/2025 - 18:22

Le préfet du Doubs Rémi Bastille, a pris un arrêté le 26 septembre 2025 rappelant la loi de 2021 et interdisant également, sur tout le territoire départemental, du 1er octobre 2025 au 1er février 2026, la consommation du protoxyde d’azote sous toutes ses formes par les mineurs et majeurs dans l’espace public.

Cartouche de protoxyde d'azote pour chantilly © Cookinglife
Cartouche de protoxyde d'azote pour chantilly © Cookinglife

L’usage détourné du protoxyde d’azote est un phénomène identifié depuis plusieurs années, notamment dans le milieu festif, et aujourd’hui en forte augmentation chez les jeunes. La consommation de ce gaz, notamment si elle est répétée, présente de nombreux risques immédiats (asphyxie, brûlure par le froid, désorientation, vertiges...) et sur le long terme (addiction, convulsions, hallucinations, troubles cardiaques et neurologiques...). 

Face à ce phénomène, l’État a voté une loi en 2021 afin de limiter cette pratique et en prévenir les usages dangereux en interdisant notamment la commercialisation aux majeurs et aux mineurs dans les débits de boissons ou de tabac et la détention de cartouches ou bonbonnes contenant du protoxyde d’azote par des mineurs dans l’espace public. 

En complément de ces dispositions législatives, le préfet du Doubs, a pris un arrêté le 26 septembre 2025 rappelant ces mesures et interdisant également, sur tout le territoire départemental, du 1er octobre 2025 au 1er février 2026, la consommation du protoxyde d’azote sous toutes ses formes par les mineurs et majeurs dans l’espace public. 

Le dépôt ou l’abandon dans l’espace public de tout récipient contenant ou ayant contenu ce gaz est également prohibé. 

Tout non-respect de ces mesures sera passible d’une amende :

  • pour consommation : 15 000 €
  • pour commercialisation : 3 750 €
  • pour dépôt ou abandon de contenants dans l’espace public : une amende de troisième ou quatrième classes. 

Un courrier co-signé du préfet du Doubs et de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale, a également été adressé aux représentants légaux des élèves du Doubs pour les sensibiliser à la prévention contre l’usage détourné du protoxyde d’azote compte-tenu de l’augmentation de cette pratique parmi les collégiens, lycéens et étudiants. 

(Communiqué)

interdiction mineur préfet du doubs protoxyde d'azote rémi bastille

Publié le 30 septembre à 18h29 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

DOUBS (25)
Société

Le préfet du Doubs prend un arrêté contre la détention et la consommation de protoxyde d’azote

Le préfet du Doubs Rémi Bastille, a pris un arrêté le 26 septembre 2025 rappelant la loi de 2021 et interdisant également, sur tout le territoire départemental, du 1er octobre 2025 au 1er février 2026, la consommation du protoxyde d’azote sous toutes ses formes par les mineurs et majeurs dans l’espace public.

interdiction mineur préfet du doubs protoxyde d'azote rémi bastille
Publié le 30 septembre à 18h29 par Alexane
France
Politique Société

Sondage – Estimez-vous qu’il est normal qu’un ancien président de la République puisse être condamné à 5 ans de prison comme n’importe qui ?

Suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire de financement libyen lors de sa campagne présidentielle en 2007, nous nous intéressons à votre avis sur l’incarcération d’un ancien chef de l’Etat. Pour rappel, Jacques Chirac avait été reconnu coupable de détournement de fonds et d'abus de confiance en 2011, mais n’avait pas fait de prison. C’est notre sondage de la semaine…

5
nicolas sarkozy politique sondage
Publié le 29 septembre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Société

À Besançon 300 personnes ont marché pour le Climat, la Justice et les Libertés

Plus de 300 personnes ont pris part à la Marche Climat, Justice, Libertés organisée à Besançon dimanche 28 septembre 2025. L’événement était porté par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes. 

alternatiba climat france nature jardins des vaîtes justice liberté marche pour le climat zero dechet
Publié le 29 septembre à 10h04 par Elodie Retrouvey
Dijon
Faits Divers Société

Pédophilie : un collectif dénonce “les silences” des diocèses de Dijon et Rabat

Un collectif de victimes d'un prêtre, incarcéré pour pédophilie, dénonce "les silences" des diocèses de Dijon et Rabat, où le père a officié, sur leur "attitude et leur réponse" face à ces "violences", dans une lettre ouverte publiée lundi 29 septembre 2025.

collectif diocèse église lettre ouverte pédophilie pretre
Publié le 29 septembre à 11h22 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire
Publié le 28 septembre à 17h30 par Alexane
France
Santé Société

Temps d’écran des enfants de 3 à 11 ans : un usage précoce, quotidien et marqué par les inégalités sociales

Santé publique France a publié le 25 septembre 2025 une synthèse inédite sur l’exposition aux écrans des enfants de 3 à 11 ans scolarisés en maternelle et en élémentaire. Cette publication s’appuie sur les données de l’enquête Enabee (Étude nationale sur le bien-être des enfants) et dresse pour la première fois un état des lieux représentatif de l’exposition aux écrans des enfants sur leur temps de loisirs.

écran enfant étude jeux vidéo santé publique france smartphone télévision
Publié le 28 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Social Société

Étudiants pauvres à Besançon, des bibliothécaires universitaires mobilisées

"Tout euro économisé, c’est un de plus pour se nourrir". Au contact quotidien des étudiants, des bibliothécaires universitaires mesurent pleinement les difficultés financières de certains. Alors, pour les aider à économiser sur certaines dépenses, elles ont imaginé des actions concrètes. Suivons-les…

bibliothécaires bibliothèque unversitaire étudiants précarité universite
Publié le 28 septembre à 09h00 par Thierry Brenet
Chalezeule
Société

À Chalezeule, les travaux de la centrale photovoltaïque “Les Andiers” a commencé

La société de projet SAS Andiers PV, réunissant Grand Besançon Métropole, Opale Énergies Engagées et Ercisol, annonce ce vendredi 26 septembre, le démarrage officiel des travaux de construction de la centrale photovoltaïque sur l’ancien site d’enfouissement de déchets inertes (ISDI*) de Chalezeule. 

centrale photovoltaique Grand Besançon Métropole les andiers photovoltaïque travaux
Publié le 27 septembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Enquête participative en Bourgogne : les routes, un danger pour le hérisson d’Europe, une espèce menacée

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée et familière des jardins, voit sa survie compromise par la circulation routière. Comme le rappelle la SHNA-OFAB (Société d’Histoire Naturelle d’Autun – Observatoire de la Faune de Bourgogne), ”l’écrasement routier constitue aujourd’hui l’une des principales causes visibles du déclin de cette espèce protégée."

hérisson protection
Publié le 27 septembre à 17h00 par Alexane

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 13.8
peu nuageux
le 30/09 à 18h00
Vent
1.82 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
94 %
 