Le PS du Doubs rend hommage aux victimes du 13 novembre

Pour rappel, le 13 novembre 2015, les attaques terroristes s’étaient déroulées au stade de France et dans le 10 et 11e arrondissement de Paris, dont la salle du Bataclan. 130 personnes sont décédées.

Communiqué du PS :

"En ce 13 novembre, nous nous souvenons ensemble de l'horreur des attentats qui, il y a neuf ans, ont frappé notre pays en plein cœur. Cette date tragique reste gravée dans nos mémoires, au même titre que les attaques qui avaient endeuillé la rédaction de Charlie Hebdo et bouleversé la France quelques mois plus tôt. Ces événements sont des blessures profondes dans l’histoire de notre nation, des moments où la violence aveugle a cherché à saper ce qui fait notre force : la liberté d’expression, notre culture et notre vivre-ensemble.

Dans ces heures sombres, le président François Hollande a su incarner la dignité et la résilience de la nation. Avec courage, il a rassemblé la France et le monde entier dans un moment unique de solidarité et de fraternité, rappelant que la République se tient debout face à la barbarie. La marche historique du 11 janvier 2015 en hommage à Charlie Hebdo, et plus tard l’unité nationale qui a suivi les événements du 13 novembre, ont montré que la France, malgré les épreuves, reste fidèle à ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Aujourd'hui, en tant qu’adhérents socialistes du Doubs, nous nous unissons dans le souvenir et le recueillement. Nous rendons hommage aux victimes et réaffirmons notre engagement pour une société de paix, de justice et de tolérance. Plus que jamais, nous savons que la solidarité est notre meilleure réponse contre ceux qui voudraient nous diviser. Face à la haine, notre réponse sera toujours celle du rassemblement et de la défense de nos libertés".