Le sénateur Cédric Perrin aux États-Unis pour participer aux travaux de l’AP OTAN

Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, est parti le 4 mars aux États-Unis pour contribuer aux travaux de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP OTAN).

Ce déplacement se concentrera notamment sur les perspectives de l’Alliance en matière de sécurité spatiale. Le Sénateur rencontrera à Colorado Springs le commandement des forces des États-Unis pour l’espace et se rendra au "Catalyst campus for technology and innovation" qui rassemble les derniers développements techniques du secteur.

Il visitera également l’entreprise de technologie spatiale "Maxar Technologies", spécialisée dans la fabrication de satellites de télécommunication, d'observation de la Terre, de radar et d'entretien en orbite.

Rencontre française à Norfolk

Le déplacement se poursuivra à Washington pour se concentrer sur les enseignements pouvant être tirés de la guerre en Ukraine et sur la stratégie commune de l’OTAN. Puis il rencontrera à Norfolk le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, commandant suprême allié Transformation de l’OTAN. L’ancien chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace française occupe en effet ce poste prestigieux et stratégique depuis septembre 2021.

Pour Cédric Perrin, président de la sous-commission de la défense et de la sécurité : "nous sommes confrontés à une situation sécuritaire sans précédent. L’unité politique des Alliés est à la fois remarquable et indispensable. Contrairement à ce qu’escomptait la Russie, cette unité est solide mais elle ne doit pas être tenue pour acquise ! C’est dans ce contexte que les parlementaires de l’AP OTAN ont un rôle à jouer pour entretenir un dialogue sincère et constructif".

Initialement baptisée "commission militaire", la commission de la défense et de la sécurité traite des aspects militaires de la sécurité de l’OTAN. Elle examine la transformation de l’Alliance, ses capacités, les opérations en cours, les perspectives en matière de menace ainsi que les partenariats et les programmes, dans le but de déterminer de quelle manière l’OTAN peut améliorer sa préparation, son efficacité et son interopérabilité.

