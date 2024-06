Le sport au service de l’emploi pour recruter autrement à Montbéliard

Dans l’enceinte du stade Jacky Boxberger, ce rendez-vous emploi innovant propose aux entreprises de recruter autrement, sans CV, en se concentrant dans un premier temps sur les savoir-être des candidats, mis en valeur par la pratique collective de l’athlétisme et sans notion de compétition.

Cette manifestation a accueilli une vingtaine d’entreprises, avec des besoins de recrutement sur une grande variété de métiers. Les 100 candidats présents ont été préalablement accompagnés par les équipes France Travail de Montbéliard et ses partenaires, pour les préparer à cette rencontre.

Mettre en avant des compétences personnelles et collectives

La journée s’est organisée autour de trois temps forts : une matinée sportive, un déjeuner partagé et enfin un après-midi job dating.

Durant la matinée, employeurs et candidats ont partagé des activités physiques et sportives de façon anonyme avec uniquement un prénom notifié sur leur dossard... Une façon de mettre en avant les compétences personnelles et collectives des demandeurs d’emploi, et des recruteurs.

Tous ont ainsi participé à plusieurs ateliers encadrés par la fédération d’athlétisme sans notion de compétition avant de participer à la phase d’entretiens qui a cette fois permis aux recruteurs et candidats de lever l’anonymat et d’aborder plus concrètement les objectifs professionnels recherchés.

Liste des employeurs présents à cette journée : Profession sports 25, Âges et vies, Allrim, Armée de terre, Âge d'or, Flunch, Fondation pluriel, Geiq industrie, Leclerc, Neolia, O2, Randstad.