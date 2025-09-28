Légionellose à Port-sur-Saône : un septième cas identifié

Un septième cas de légionellose a été identifié samedi 27 septembre 2025 en Haute-Saône dans un même quartier de Port-sur-Saône, s’ajoutant aux six cas recensés depuis le 13 août 2025, selon un communiqué de l’ARS Bourgogne Franche-Comté. Les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer la ou les sources à l’origine de cette contamination. La personne est actuellement hospitalisée.

Une enquête épidémiologique et environnementale a été immédiatement diligentée autour de ce cas, qui s’ajoute aux six autres diagnostiqués entre le 13 août et le 22 septembre derniers chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône. Il est rappelé que deux décès sont à déplorer.

Les investigations sont conduites par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Santé publique France, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les services de la ville de Port-sur-Saône, ainsi que le Centre national de référence sur les légionelles.

A ce jour, aucune piste n’est privilégiée dans cette recherche d’une source d’exposition commune. Une réunion publique d’information et d’échanges a été organisée vendredi 26 septembre, à Port-sur-Saône, par l’ARS, en collaboration avec la Dreal et la mairie. Environ 150 personnes ont participé et ont pu poser leurs différentes questions sur la situation.