Dimanche 28 Septembre 2025
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Légionellose à Port-sur-Saône : un septième cas identifié

Publié le 28/09/2025 - 17:05
Mis à jour le 28/09/2025 - 17:05

Un septième cas de légionellose a été identifié samedi 27 septembre 2025 en Haute-Saône dans un même quartier de Port-sur-Saône, s’ajoutant aux six cas recensés depuis le 13 août 2025, selon un communiqué de l’ARS Bourgogne Franche-Comté. Les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer la ou les sources à l’origine de cette contamination. La personne est actuellement hospitalisée.

Legionella pneumophila, la bactérie responsable de la légionellose. © Institut Pasteur
Legionella pneumophila, la bactérie responsable de la légionellose. © Institut Pasteur

Une enquête épidémiologique et environnementale a été immédiatement diligentée autour de ce cas, qui s’ajoute aux six autres diagnostiqués entre le 13 août et le 22 septembre derniers chez des personnes résidant ou ayant fréquenté un même quartier de Port-sur-Saône. Il est rappelé que deux décès sont à déplorer.

Les investigations sont conduites par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, Santé publique France, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), les services de la ville de Port-sur-Saône, ainsi que le Centre national de référence sur les légionelles.

A ce jour, aucune piste n’est privilégiée dans cette recherche d’une source d’exposition commune. Une réunion publique d’information et d’échanges a été organisée vendredi 26 septembre, à Port-sur-Saône, par l’ARS, en collaboration avec la Dreal et la mairie. Environ 150 personnes ont participé et ont pu poser leurs différentes questions sur la situation.

ars bourgogne franche-comté enquête épidémie légionellose maladie

Publié le 28 septembre à 17h05 par Alexane
