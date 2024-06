Législatives : les élus LR et de l’Union de la droite, du centre du Département du Doubs refusent ”clairement” le ralliement avec le RN

Dans un communiqué du mardi 11 juin 2024, le groupe majoritaire Les Républicains et apparentés du groupe Union de la droite, du centre et de la Société civile du conseil départemental du Doubs, dont la présidente Christine Bouquin, demandent une réunion du bureau de LR pour refuser ”clairement” la proposition d’Eric Ciotti.

Suite aux propos tenus par le président du parti Les Républicains Eric Ciotti ce mardi proposent que le parti Les Républicains fasse alliance avec le Rassemblement national dans la course pour les élections législatives, ”nous répondons clairement NON !”, affirme le groupe Les Républicains du conseil départemental du Doubs. ”Nous refusons que nos valeurs, notre histoire et notre engagement sans faille soient ainsi bradés pour sauver quelques sièges de députés au prix d’une compromission sans retour.”

Les élu(e)s demandent à ce que le bureau de LR se réunisse ”sans attendre” et que cette proposition soit refusée ”clairement et sans appel.” En ajoutant qu’”il appartiendra ensuite à Eric Ciotti d’en tirer les conclusions en démissionnant de la présidence de notre mouvement.” Dans le cas contraire, ”nous, élus locaux, engagés au quotidien au service de nos territoires saurons en tirer toutes les conclusions.”

Les signataires du communiqué :