L’enseigne "Au Bureau" arrive à Dole

Après trois mois de travaux, un nouveau pub brasserie Au Bureau ouvrira ses portes à Dole le jeudi 9 octobre 2025 au sein du cinéma Majestic situé au 1 rue du Général Bethouart. Déjà responsable des établissements de Pontarlier et Morteau, Frédéric Deleule inaugure là son troisième établissement.

Inspirée des pubs londoniens, l’enseigne Au Bureau est née en 1989 et se développe en franchise depuis les années 2000. Elle compte désormais 212 établissements, dont 201 en franchise. À la fois pub, brasserie et restaurant, les établissements sont situés en centre-ville, zone d’activités ou centre commercial.

Chez Au Bureau Dole, les cocktails, mocktails et autres boissons seront "l’un des éléments phare du concept" précise la direction dans son communiqué. À la carte, on retrouvera notamment une large sélection de bières (10 à la pression et 5 en bouteille).

20 emplois créés

Côté nourriture, l’enseigne propose une cuisine de partage, généreuse et gourmande avec une large sélection de burgers, des incontournables du Pub comme le croque montagnard et le cordon bleu du Pub ou encore des recettes ultra "cheesy". Les becs sucrés en auront également pour leur compte avec la traditionnelle crêpe Au Bureau ou, en ce moment, le tira’cacahuètes.

À Dole, cette ouverture s’accompagne d’une création de 20 emplois. Le pub brasserie disposera de 130 places assises en intérieur et 115 places en extérieur, sur un espace total de 400m2. Avec ses horaires d'accueil larges, du lundi au dimanche de 10h à 23h, l’établissement ambitionne de devenir "un lieu incontournable pour se restaurer et se divertir tout au long de la journée" précise la direction.

Au Bureau Dole