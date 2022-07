Les dirigeants des trois énergéticiens français TotalEnergies, EDF et Engie appellent ensemble dimanche les Français à réduire "immédiatement" leur consommation d’énergie (carburant, pétrole, électricité et gaz) face au risque de pénurie et de flambée des prix qui menacent "la cohésion sociale" l’hiver prochain.