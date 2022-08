"Nio Far !" • Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la foire comtoise revient cette année, du 21 au 29 mai 2022 à Micropolis Besançon. Pour cette 94ème édition, c’est le Sénégal qui est l’invité d’honneur et qui emmènera « sa magie, ses rythmes, ses danses, sa couleur et sa lumière » dans la cité comtoise. Toutes les infos pratiques…