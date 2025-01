Les deux pivots de l’ESBF prolongent jusqu’en 2026

Le club bisontin a confirmé la prolongation de contrat jusqu’en 2026 de la paire de pivot Camille Mandret et Pauline Robert dans un communiqué du 10 janvier 2025.

L’une vient de Seine-Saint-Denis et est arrivée l’année dernière dans la capitale comtoise, l’autre de Haute-Saône et endosse le maillot rouge depuis désormais douze ans.

Cette saison elles forment la paire de pivot du collectif des Engagées et sont "très complémentaires" indique le club qui est ainsi « très heureux » de confirmer la poursuite de l’aventure des deux joueuses à l’ESBF jusqu’en 2026. Les deux joueuses "très énergiques et bagarreuses" aimant "le combat" continueront ainsi d’apporter leur "bonne joie de vivre au groupe" selon le club bisontin.

Un sentiment partagé par le coach Jérome Delarue qui se réjouit de « continuer l’aventure avec Pauline et Camille. Ce sont deux joueuses très complémentaires et qui amènent beaucoup sur et en dehors du terrain ».